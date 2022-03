A szerdai sajtóhíreknek megfelelően a Forma-1-es világbajnoki címvédő Max Verstappen 2028-ig meghosszabbította a szerződését a Red Bullnál.

Az új megállapodás öt évvel toldotta meg a 2023-ban lejáró eredeti kontraktust.

"Könnyű döntés volt, hogy a 2028-as szezon végéig maradjak az istállónál" - jelentette ki a holland pilóta. "Szeretem ezt a csapatot és elképesztő volt a tavalyi szezon. A 2016-os érkezésem óta az volt a célunk, hogy megnyerjük a világbajnokságot, és most elértük, így az a célunk, hogy megtartsuk az első pozíciót".

Six seasons of full send Here's to 2022 and beyond @Max33Verstappen #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp