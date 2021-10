Az összetettben élen álló Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Austinban.

A 24 éves pilótának ez az idei kilencedik, és pályafutása 12. pole pozíciója.



Verstappen mellől legnagyobb ellenfele, a világbajnoki pontversenyben hatpontos hátránnyal második, címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője startolhat, míg a harmadik rajtkockát a másik Red Bullt vezető mexikói Sergio Pérez foglalja majd el.

