A holland pilóta elmondta, a szabadedzéseken nehezen találta az egyensúlyt az autójával, ezért nem tudta felvenni a versenyt az élen a Ferrarikkal.

Arról nem is beszélve, hogy az első edzésen a holland autóján megsérült a padlólemez, ezt pedig jobb híján a mérnökök klasszikus ragasztószalagos megoldással orvosolták.

Verstappen elmondta, szerinte a tempója hosszabb távon nem rossz, de a pénteki extrém melegben meggyűlt a bajuk a gumik hőmérsékletével, írja a PlanetF1.com.

„A második edzést nehezebbnek éreztem. Nem sikerült megtalálni az egyensúlyt a pályán.”



„Próbálgattunk pár dolgot az autóval, kielemezzük és hátha holnap közelebb tudunk kerülni.”



„Hosszú távon szerintem jobb az autó, de a gumik borzasztó melegek voltak, így pedig nehéz megítélni, hogy mire leszünk képesek.”

That's a wrap for Friday Max ends FP2 in P3 with a 1:33.077 and Checo is P10 with a 1:34.060 #FrenchGP pic.twitter.com/dqWoXfVnZ9