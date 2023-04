Max Verstappen nem volt elragadtatva Lewis Hamilton első körben véghez vitt akciójától.



Bár a kétszeres holland világbajnok megnyerte az Ausztrál Nagydíjat mégsem volt maradéktalanul elégedett. A Red Bull pilótájának nem sikerült a legjobban az első rajtja, így George Russell és Lewis Hamilton is lehagyta őt.

Annak ellenére, hogy a versenybírók nem látták szabálytalannak a brit 3. kanyarban való előzését, Verstappen úgy véli, Hamilton nem az előírásoknak megfelelően járt el az eset kapcsán.



„A magam részéről megpróbáltam elkerülni az érintkezést” – mondta Verstappen a plnetf1.com szerint.



„Egészen világos a szabály: mit szabad, mit szabad kívülről, de nyilvánvaló, hogy ezt nem tartották be. De mivel jó volt a tempónk, és így is megelőztük. A következő versenyekre vonatkozóan azonban fontos, hogy ezt figyelembe vegyük” – tette hozzá.

Borítókép: Robert Cianflone/Getty Images