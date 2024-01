A Forma-1 volt vezérigazgatója, Bernie Ecclestone dicsérte Max Verstappent, aki szerint a holland a kevésbé versenyképes gépekkel is tudna nyerni.

A háromszoros világbajnok tavaly rendkívül domináns F1-es szezont futott, a 21 megrendezett futamból 19-et megnyert.

Ez rekordot jelentett mind a pilóta, mind a Red Bull csapat számára, amely egy futam kivételével minden versenyen győzedelmeskedett.

Ecclestone üdvözölte a Red Bull F1-es tevékenységét, és bizakodását fejezte ki, hogy Verstappen a Ferrarival vagy a Mercedesszel is győzni tudna, amelyek tavaly mindketten képtelenek voltak az élmezőnyben versenyezni.

„Türelmesen tűrték a Mercedes dominanciáját, egyenként cseréltek le minden gyenge láncszemet, a legjobb csapatot, a legjobb konstrukciót, a legjobb autót és a legjobb pilótát fejlesztették ki" - mondta Ecclestone a Bildnek.

„Christian Horner kiváló munkát végzett. Max jelenleg minden téren a mérce” – folytatta.

„Akár egy McLarenbe is ültethetnéd, és valószínűleg egy Ferrariba vagy egy Mercedesbe is, és akkor is nyerne” – jelentette ki Ecclestone.

A Mercedes a 2011-es szezon óta először maradt győzelem nélkül, és Ecclestone kiemelte, hogy a csapat mindkét pilótája, valamint az egész alakulat is gyenge évet zárt.

„[Lewis] Hamilton egy kicsit megbukott, és [George] Russell sem volt olyan jó, mint amilyennek gondolta magát. Mégis, nem kellett volna ilyen drámai vereséget szenvedniük” – állapította meg a brit üzletember.

Ecclestone egy másik F1-es pilótát, a McLaren újoncát, Oscar Piastrit is dicséretben részesítette.

Az ausztrál lenyűgözte első teljes szezonja során a sportban, és 2026 végéig szóló szerződéshosszabbítást szerzett.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365