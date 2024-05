Max Verstappen szorosabb címvédésre számít idén, miután a Red Bull ismét vereséget szenvedett ezúttal Monacóban.

A Milton Keynes-i bázisú alakulat rendkívül domináns 2023-as szezont futott, és egy kivételével minden futamot megnyert a világbajnoki címekhez vezető úton.

Az idei első nyolc versenyen azonban már harmadjára kaptak ki, legutóbb a Monacói Nagydíjon.

A Ferrari versenyzője, Charles Leclerc hazai pályán aratott győzelmet, míg Verstappen csak a hatodik helyen ért célba- a 2022-es szingapúri futam óta ez volt a legrosszabb eredménye.

A kettejük közötti különbség most 31 pontra csökkent Verstappen javára.

A RacingNews365 kérdésére, miszerint számít-e még egy hullámvasúthoz hasonló szezonra a világbajnoki küzdelmet tekintve, Verstappen így válaszolt: „Igen, biztosan. Az autók sokkal közelebb vannak egymáshoz. Néhány autó jobb az utcai pályákon, néhányan jobban működnek a gyors kanyarokban, az alacsony sebességű kanyarokban. Ez egy kicsit kileng majd.”

A Red Bull egyetlen vereségét tavaly Szingapúrban szenvedte el, amikor Carlos Sainz diadalmaskodott a Ferrarival.

A spanyol a szezon elején Ausztráliában is győzni tudott, mielőtt a McLarennel Lando Norris és most Leclerc is diadalmaskodni tudott volna Miamiban, illetve Monacóban.

Bár a Red Bull előnye megcsappant, Verstappen egyelőre nem gondol a világbajnokságra.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365