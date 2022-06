Sergio Pérez úgy gondolja, hogy csapattársa, Max Verstappen az egyik valaha volt legjobb Forma-1-es versenyző.



A regnáló világbajnoknak a dolgok jelenlegi állása szerint jó esélye van arra, hogy ismét ő bizonyuljon a legjobbnak és megvédje a címét. A hollandot csapattársának, Sergio Péreznek van a legnagyobb esélye utolérni, igaz ő is 46 ponttal le van maradva tőle, azt követően, hogy Kanadában másodszor is kénytelen volt kiszállni az autó meghibásodása miatt. Valójában az elmúlt néhány futamon több dolog is Verstappen malmára hajtotta a vizet, mivel az élért harcoló Charles Leclercet egy rakat balszerencse érte. Annak ellenére, hogy szerencse is kellett a holland vezetéséhez, jól látható, hogy a következő években dominálhat majd. Utóbbit Pérez is így látja, aki hangsúlyozta a 24 éves versenyző minden idők egyik legjobbja.



„Max nagyon jó, nagyon komplett pilóta. Kétségtelenül az egyik legjobb az F1 történetében, ha nem a legjobb, mindenben, versenyzői tapasztalatban és azért is, mert olyan dolgokkal rendelkezik, amelyekkel más F1-es pilóták nem rendelkeznek” – fejtette ki.



„Maxban az a különleges, hogy képes könnyen eljutni a határig, Max az első körtől kezdve a határig megy, minden változtatás, amit az autón hajt végre, fontos, és nem arról van szó, hogy megváltoztatja a kondicionálási stílusát, hanem mindig a határig megy.”

„A különbség mindig egy kanyar, ez egy olyan szint, amely sokat követel versenyzőként.”



Max rendszeresen bizonyítékot szolgáltat arra, hogy hatalmas nyomás alatt is képes megszerezni a győzelmet. Az előző szezonban a bajnoki címért folytatott csatában többször is megtette ezt Lewis Hamilton ellen, míg most a legutóbbi kanadai futam zárókörében Carlos Sainz ellen.

Borítókép: Paolo Pedicelli/ATPImages