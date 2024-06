A 26 éves holland pilótának ez pályafutása 60. futamgyőzelme, az idei szezonban hatodszor diadalmaskodott, Montréalban karrierje harmadik sikerét aratta.

Verstappen mögött Lando Norris, a McLaren brit versenyzője ért célba másodikként, George Russell, a Mercedes szintén brit pilótája pedig harmadikként az esőben kezdődő, de száraz körülmények között záruló futamon, melynek során kétszer hajtott a pályára a biztonsági autó.

Szemerkélő esőben, de nagyon vizes aszfalton rajtolt el a mezőny, amelynek minden tagja óvatos volt a startnál, így csak egy kisebb koccanásra került sor az első kanyar után a meglehetősen nehéz időjárási körülmények között. Az élen a pole pozícióból induló Russell maradt, mögötte Verstappen száguldott másodikként, Norris pedig harmadikként.

A vb-címvédő a 12. körre utolérte Russellt a folyamatosan száradó pályán, megtámadni azonban nem tudta, vagy nem akarta a riválist. Verstappen a 17. kör elején elrontotta a második kanyart, melyet levágott, így a leggyorsabb kört sorra megfutó Norris közel került hozzá. A McLaren brit versenyzője a 20. kör végén megelőzte holland ellenfelét, és üldözőbe vette Russellt, aki mellett azonnal el is tudott száguldani. Russell a vezető pozíció elvesztésekor elrontotta a féktávot, lecsúszott az ideális ívről, amikor pedig visszatért a pályára, a mögötte lendületből érkező Verstappen is lehagyta.

A 24. körben Logan Sargeant (Williams) a falnak csapta a versenyautóját, így a pályára hajtott a biztonsági autó. A mezőny nagy része ekkor a boxba hajtott kerékcserére, ebből pedig Norris rosszul jött ki, ő ugyanis egy körrel később kapta meg a friss abroncsokat, mint a közvetlen riválisok, és csak a harmadik helyre, Verstappen és Russell mögé tudott visszaállni.

A mezőny öt kör után folytathatta szabadon a versenyzést, Verstappen pedig az élen maradt, mögötte sorrendben Russell és Norris száguldott. Az eső újfent eleredt, de néhány kör után elállt, így az ideális ív megint száradni kezdett.

A 45. körben Verstappen és Russell egyszerre állt ki kerékcserére száraz aszfaltra alkalmas gumikért, Norris viszont a pályán maradt és átvette a vezetést. A McLaren brit versenyzője a 47. körben járt a boxban, megkapta a megfelelő abroncsokat és egy hajszállal Verstappen mögött tért vissza a pályára. Húsz körrel a leintés előtt azonban megint Russell volt a második, a brit pilóta ugyanis kihasználta honfitársa, Norris hibáját és megelőzte őt. Két körrel később Russell rontott, így Norris visszavette a második pozíciót.

A hajrá kezdetén újabb biztonsági autós szakasz következett, Carlos Sainz Jr. (Ferrari) ütötte ki Alexander Albont, a thaiföldi pilóta Williamsét pedig menteni kellett a pálya széléről. A két Mercedes, Russell és Lewis Hamilton kerékcserére a boxba hajtott, így a harmadik helyet Oscar Piastri (McLaren) "örökölte meg". A száguldás 12 körrel a zárás előtt folytatódhatott, Verstappent nem tudták megszorongatni az üldözők, nagy csata a harmadik helyért zajlott Russell, Piastri és Hamilton között, a küzdelemből pedig Russell jött ki végül jól.

Montréalba a versenyhétvége három napja alatt 350 ezer néző látogatott ki.

