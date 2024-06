A Red Bull hivatalosan is véget vetett a találgatásoknak, és bejelentette Sergio Perez szerződéshosszabbítását a csapattal.

Mivel olyan erős jelöltek, mint Carlos Sainz és Yuki Tsunoda keringtek a szóbeszédekben, Perez hosszú távú jövője a Milton Keynes-i székhelyű alakulatnál kétségessé vált, a szerződése pedig az idei év végén lejárt volna.

A Red Bull azonban továbbra is megtartja Max Verstappen csapattársaként a mexikóit, aki aláírt egy új, kétéves hosszabbítást, amely a 2026-os szezon végéig szól.

¡Vamos Checo!



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez