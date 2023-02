A szezon előtti bahreini teszteken jól látszott, hogy abban a pillanatban a Red Bull áll a legjobban a fejlesztésekkel, ez azonban nem zavarja Fred Vasseur-t, a Ferrari új csapatfőnökét.



„Intenzív három napos munka volt minden csapattag számára. Átnéztük az autó számos elemét és sok kérdés végére pontot tettünk. Nem aggódunk a köridők vagy a többiek miatt, mi itt a Ferrarinál magunkra összpontosítunk.”

A főnök kiemelte, hogy kifejezetten jó a légkör és a hangulat a csapaton belül, ez pedig arra enged következtetni, hogy az istálló jó formában tudja majd kezdeni az idényt.

Was anyone sandbagging?



We'll find out next weekend! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/u7go0oYcne