FUTBALLPROGRAM

NB I

6. FORDULÓ

17.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

20.00: Újpest FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

NB II

7. FORDULÓ

16.00: III. ker. TVE–Budaörs

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–FC Ajka

16.00: Dorogi FC–Szombathelyi Haladás, Tatabánya

16.00: Budafoki MTE–Tiszakécskei LC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

17.00: Pécsi MFC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Szolnoki MÁV FC–Vasas FC

17.00: Kecskeméti TE Hufbau–BFC Siófok

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc

20.00: WKW ETO FC Győr–Diósgyőri VTK

NB III

7. FORDULÓ

KELETI CSOPORT

11.00: Békéscsaba II–SBTC

13.30: Hajdúszoboszló–Törökszentmiklós

16.00: BKV Előre–Debreceni EAC

16.00: Debreceni VSC II–Tállya

16.00: Eger SE–Putnok VSE

16.00: Füzesgyarmat–Újpest II

16.00: Kisvárda II–Jászberényi FC

16.00: Tiszafüred–Sényő

16.00: Tiszaújváros–Hidasnémeti

17.30: Kazincbarcika–Diósgyőri VTK II



KÖZÉP-CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Mohács

11.00: Honvéd FC II–Cegléd

11.00: Paks II–Iváncsa

16.00: Balassagyarmat–Szekszárdi UFC

16.00: ESMTK–Kozármisleny

16.00: FC Dabas–Dunaújváros PASE

16.00: Gerjen–Hódmezővásárhely

16.00: Makói FC–Rákosmenti KSK

16.00: Monor–Dabas-Gyón

16.00: Vác–MTK II



NYUGATI CSOPORT

11.00: Mol Fehérvár FC II–Győri ETO II

11.00: Puskás Akadémia II–Gárdony

16.00: Andráshida–Balatonfüred

16.00: BVSC-Zugló–Pápa

16.00: Érd–Kelen SC

16.00: Komáromi VSE–Zalaegerszeg II

16.00: Nagykanizsa–SC Sopron

16.00: Veszprém FC–Gyirmót II

18.00: Bicske–Mosonmagyaróvári TE

19.00: Kaposvár–Tatabánya

NŐI NB I

5. FORDULÓ

15.00: Ferencváros–Haladás

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

17.30: Leeds United–Liverpool (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

13.00: Montpellier–St.-Étienne (Tv: Digi Sport1)

15.00: Bordeaux–Lens (Tv: Digi Sport2)

15.00: Brest–Angers (Tv: Digi Sport1)

15.00: Metz–Troyes

15.00: Rennes–Reims (Tv: Digi Sport3)

17.00: Nantes–Nice (Tv: Digi Sport1)

20.45: Lyon–Strasbourg (Tv: Digi Sport1)

HORVÁT 1. HNL

8. FORDULÓ

19.05: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek (Eszék)

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Bochum–Hertha BSC (Tv: Arena4)

19.30: Mönchengladbach–Bielefeld

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

12.30: Sampdoria–Internazionale (Tv: Sport1)

15.00: Cagliari–Genoa

15.00: Spezia–Udinese

15.00: Torino–Salernitana

18.00: Milan–Lazio (Tv: Sport2)

20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

14.00: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Cádiz–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK FORTUNA LIGA

7. FORDULÓ

17.00: DAC–Slovan Bratislava

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

B-csoportos Európa-bajnoki csoportmérkőzés

16.00: Magyarország–Izrael, Székesfehérvár



NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Philadelphia Eagles

19.00: Buffalo Bills–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: Carolina Panthers–New York Jets

19.00: Cincinnati Bengals–Minnesota Vikings

19.00: Detroit Lions–San Francisco 49ers

19.00: Houston Texans–Jacksonville Jaguars

19.00: Indianapolis Colts–Seattle Seahawks

19.00: Tennessee Titans–Arizona Cardinals

19.00: Washington Football Team–Los Angeles Chargers

22.25: Kansas City Chiefs–Cleveland Browns (Tv: Arena4)

22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

22.25: New Orleans Saints–Green Bay Packers

22.25: New York Giants–Denver Broncos

Hétfő, 2.20: Los Angeles Rams–Chicago Bears (Tv: Arena4)

DARTS

13.00 és 19.00: World Cup of Darts, 4. nap (Tv: Sport1, Sport2)

FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

10.20: F2, futam (Tv: M4 Sport)

15.00: futam (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

KHL, alapszakasz

9.00: Amur–Dinamo Moszkva (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Balatonfüred

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Trentino

12.30: férfi mezőnyverseny

Tour of Britain

14.00: 8. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Fejér-B.Á.L. Veszprém–Sport36-Komló



NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

16.00: Odense (dán)–Metz (francia) (Tv: Sport1)

MOTOGP

ARAGÓNIAI NAGYDÍJ, ALCANÍZ

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.20: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

RALI

Akropolisz rali, a világbajnokság 9. futama, Lamia

TENISZ

18.00 és 19.00: US Open, New York (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON

Hosszú távú országos bajnokság, Balatonkenese

