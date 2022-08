A Ferrari korábbi főnöke, Cesare Fiorio úgy gondolja, Mattia Binotto komoly kihívás előtt áll, hogy orvosolja a Ferrari hiányosságait.



Fiorio 1989-től volt a Ferrari csapatfőnöke ám Alain Prost vb-címért folytatott sikertelen harcát követően, 1991 elején menesztette a csapat. A most 83 éves szakember teljes testközelből láthatta a világ egyik legjobb csapatának működését, így jól rálát a csapatban most végbemenő folyamatokra is. Fiorio úgy véli, hogy Mattia Binotto pozíciója az istálló lassan összeomló szezonja ellenére sem lesz veszélyben.



„Alapvetően el kell ismerni, hogy Mattia Binotto olyan csapattá tette a Ferrarit, amely minden futamot megnyerhet” – mondta az olasz La Gazzetta dello Sportnak .



„Binotto nagyszerű mérnök volt, először motorszakértőként, majd műszaki igazgatóként, de a mai munkája egészen más.”



„Valami nyilvánvalóan nincs rendben a Ferrarinál, hibákat követnek el. Binottonak a végére kell járnia, hogy miért, ez most a legnagyobb kihívása.”



Mivel a Ferrari jelenlegi autója a mezőny egyik leggyorsabbja sokak számára nyilvánvaló, hogy a visszaesés okát a stratégiai hibákban kell keresni. Az egykori csapatfőnök azonban úgy véli, hogy Binottonak még időre van szüksége, mivel az elmúlt években a csapat nem szerzett túl sok tapasztalatot a bajnoki címért folyó harcban.



„Mattiának most megoldásokat kell találnia, hogy a csapat jobban működjön. A mai Forma-1-ben mindennek szinte tökéletesen kell működnie a győzelemhez. Ez más volt a Ferrarinál Todt és Schumacher idejében. A Ferrarinak néha olyan kirívóan kiváló autója volt, hogy egyik-másik hibát el lehetett rejteni. Ez ma már nem lehetséges” – mondta.



Fiorio azt is kifejtette, szerinte nem a pilóták pozíciójánál van a probléma.



„A sofőrök nem hibásak. A Ferrarinak két nagyszerű pilótája van. Számomra mindketten a legjobb öt között vannak a Forma-1-ben. Leclerc hihetetlenül gyors az időmérőn, Sainz pedig mesés versenyző. Mindketten elég jók ahhoz, hogy megnyerjék a Ferrarinak a konstruktőri bajnokságot. Soha nem változtatnék semmit a versenyzői felálláson.”



A szakember azt is kifejtette, hogy a stratégiai hibák mögött az állhat, hogy túl sokat alkalmazzák a számítógépes számításokat, ahelyett, hogy a mérnöki csapat emberei hoznák meg a valóságos döntéseket.



„Úgy gondolom, hogy a modern létesítmények, mint a távoli irányítóközpont, abszurdum. A versenyautógyárnak ez a helyisége, ahol a szakembereknek a helyszínen kell támogatniuk a csapatot, csak tovább bonyolít mindent.”



„A pillanatok alatt meghozott döntéseknek, amelyek különbséget tesznek a győzelem és a vereség között, a helyszínen dolgozó szakemberek ösztönén és tapasztalatán kell alapulniuk, nem pedig több tízezer számításon” – emelte ki.



„Másrészt viszont sosem hiányoznak a hozzáértők, akik kényelmesen ülnek otthon a kanapén, és akikre nem hata versenypályán lévő nyomás” – zárta szavait.

Borítókép: Mark Thompson /Allsport