Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője futotta meg a legjobb köridőt a mogyoródi Hungaroringen zajló 37. Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteki második szabadedzésén.

A világbajnoki pontverseny második helyén álló 24 éves pilóta valamivel több mint két tizedmásodperccel volt gyorsabb a másodikként záró Lando Norrisnál, a McLaren brit versenyzőjénél.



Harmadikként az első gyakorláson leggyorsabb Carlos Sainz Jr., Leclerc csapattársa végzett, míg a vb-címvédő és az összetettben most is éllovas Max Verstappen (Red Bull) negyedik lett.



A 41. születésnapját éppen pénteken (ma) ünneplő spanyol Fernando Alonso (Alpine) hatodikként zárt, míg a Hungaroringen nyolcszor is diadalmaskodó, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) csak a 11. időt futotta meg.



A Forma-1-es program szombaton 13 órakor a harmadik szabadedzéssel, majd 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik a Hungaroringen.



Eredmények, 2. szabadedzés:

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:18.445 perc

2. Lando Norris (brit, McLaren) 1:18.662

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:18.676

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:18.728

5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 1:18.872

6. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:19.049

7. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:19.253

8. George Russell (brit, Mercedes) 1:19.355

9. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:19.397

10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:19.411

11. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:19.547

12. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1:19.605

13. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:19.614

14. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:19.702

15. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:19.730

16. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:19.818

17. Mick Schumacher (német, Haas) 1:19.985

18. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 1:20.488

19. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:20.521

20. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:20.615

korábban:

1. szabadedzés:

1. Sainz 1:18.750 perc

2. Verstappen 1:18.880

3. Leclerc 1:19.039

4. Norris 1:19.299

5. Russell 1:19.606

6. Pérez 1:19.622

7. Hamilton 1:19.710

8. Ricciardo 1:19.841

9. Ocon 1:20.348

10. Alonso 1:20.377

11. Vettel 1:20.383

12. Stroll 1:20.414

13. Gasly 1:20.456

14. Juki 1:20.695

15. Csou 1:20.810

16. Albon 1:20.834

17. Magnussen 1:20.921

18. Schumacher 1:21.027

19. Robert Kubica (lengyel, Alfa Romeo) 1:21.179

20. Latifi 1:21.413

A további program:

szombat:

3. szabadedzés 13.00

időmérő edzés 16.00



vasárnap:

futam 15.00



Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor