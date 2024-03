Az FIA a Nemzetközi Sportkódexhez fordulhat, hogy nagyobb átláthatóságra törekedjen, miután a Red Bull csapatfőnökével, Christian Hornerrel szemben nem megfelelő viselkedés miatt indult vizsgálat.

Horner pénteken találkozott az FIA elnökével, Mohammed Ben Sulayemmel és az F1 vezérigazgatójával, Stefano Domenicalival, hogy megvitassák az elmúlt hetekben, de különösen az elmúlt napokban kialakult válsághelyzetet.

Szerdán a Red Bull egyik női alkalmazottja által Horner ellen benyújtott panasz ügyében egy szakjogász által lefolytatott független vizsgálat elutasította a keresetet.

Egy szűkszavú közleményben kijelentették, hogy a vizsgálat „tisztességes, szigorú és pártatlan" volt, és hozzátették, hogy az érintett felek iránti tiszteletből nem kívánnak további kommentárokat fűzni, bár megerősítették, hogy az érintett nőnek joga van fellebbezni.

FIA president Mohammed Ben Sulayem has ruled out any immediate plans to investigate allegations surrounding Christian Horner, despite admitting that the ongoing controversy is “damaging” #F1.



Full story herehttps://t.co/pUkrUnZWMa