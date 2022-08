Több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy a McLaren vezetői közölték Daniel Ricciardóval, hogy jövőre már nem számítanak a szolgálataira, ugyanis Oscar Piastrit ültetik a helyére.

A spekulációk és a találgatások Piastri kacifántos cáfolata óta cikáznak a médiában, most azonban a Motorsport.com is megerősítette, hogy hiába van 2023 végéig szerződése a McLarennel, Ricciardót az év végén kitennék a csapatból.

A riportok szerint Piastrit eredetileg tartalékpilótának szerződtette volna a McLaren, de miután megszületett a megállapodás Ricciardo távozásáról, a fiatal versenyzőt beültetik Norris mellé.

Despite struggling this season, Ricciardo has earned the right to be shown respect surrounding his future, with this saga being played out in public. #F1 https://t.co/WXjUfyTmRO