Toto Wolff még ma is minden nap gondol a 2021-ben Abu Dhabiban történtekre.



A 2021-es Forma-1-es szezonzárón történtek még közel egy év után is sokszor képzik vita tárgyát. A mindent eldöntő futamon sokáig úgy tűnt, hogy Lewis Hamilton megvédi világbajnoki címét, ám egy baleset és a biztonsági autós fázis alatt meghozott, majd visszavont döntések egy pillanat alatt összekuszáltak mindent. Sokak szerint ezek is hozzájárulhattak Max Verstappen sikeréhez, aki az utolsó körben megelőzte a hétszeres világbajnok britet, ezzel megszerezve az összetett győzelmet is.



Az ominózus versenynap egyik sokat idézett mondata az lett, amikor Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke dühösen annyit mondott Michael Masi versenyigazgatónak, hogy Mikey ez annyira nem helyes. Wolff azóta már részben megbékélt a történtekkel, ugyanakkor az a versenynap mind a mai napig kísérti őt.



„Minden nap gondolok rá” – mondta Wolff a Motorsport.com -nak.



„De azzal megbékéltem, hogy idén Max nyeri meg a bajnokságot, mert ő egy bajnok, aki megérdemli a címet."



„Azt hiszem, jó értékeim vannak a tisztességet, különösen a tisztességes sportot illetően. Alapvetően ez adja a sport iránti szeretetemet, és ebbe két lábbal rúgtak bele azon a bizonyos napon” – tette hozzá.

Borítókép: Bryn Lennon/Getty Images