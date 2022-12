A Mercedes csapatfőnöke megerősítette, hogy Lewis Hamilton szerződésének megújítása prioritást élvez nála a téli teendői közül.

A hétszeres világbajnok szerződése a következő szezon végéig szól, csapata azonban szeretné elkerülni, ami tavaly átéltek (a brit szerződésének lejártát követően több, mint egy hónap eltelt, mire megállapodtak), és már most pontot tenne az ügy végére. Ezt Toto Wolff is megerősítette, aki a Beyond the Grid podcastban beszélt erről.

„Nos, az elvégzendő feladataim listája elég hosszú, de természetesen Lewis szerződése az egyik fő téma, amivel a tél folyamán foglalkozni fogunk. Ugyanakkor nincs konkrét határidő.”

Arra a kérdésre, hogy bízik-e abban, hogy Hamilton a csapatnál marad, hozzátette: abszolút.

„Lewis a csapat része, a csapat pedig Lewis része. Nincs ok arra, hogy ne folytassa."

A brit világbajnok mögött nehéz szezon áll. Hamiltonnak ez volt az első éve, amelyben nem sikerült futamgyőzelmet szereznie, Wolff szerint ez azonban nem kedvetleníti el őt, hanem még erősebbé teszi.



„Szerintem az egyik erőssége, hogy mindig éhes, mindig lelkes. Nagyszerű sportoló, de rendkívül lendületes és határozott is” – mondta a csapatfőnök.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor