Toto Wolff kijelentette, hogy a Mercedesnek van a legjobb pilótapárosa az F1-ben, miután Lewis Hamilton és George Russell is elkötelezte jövőjét a csapathoz.

Hamilton jövőjéről a 2023-as szezon során végig találgatások voltak, az év elején olyan pletykák keringtek, amelyek a hétszeres világbajnokot a Ferrarihoz való szenzációs átigazolással hozták összefüggésbe. A Mercedes azonban csütörtökön bejelentette, hogy a 38 éves versenyző a 2025-ös szezon végéig marad a csapatnál, és csapattársa, Russell, aki 2022 elején csatlakozott hozzájuk, szintén hosszabbít. A Mercedesnek egyetlen futamgyőzelemre futotta azóta, hogy tavaly bevezették az új szabályokat. A Red Bull pilótája, Max Verstappen az elmúlt 57 futamból 36-ot megnyert, és ezzel korszakának domináns pilótájává vált.

Mégis, mivel Hamilton és Russell is marad, a csapatfőnök Wolff meg van győződve arról, hogy a Mercedesnek van a legjobb párosa a boxutcában, ha a versenyzői tehetségről van szó.

„Ez a legjobb, amit tehetünk, hogy megvédjük a csapatunkat. Egyszerű döntés volt a jelenlegi versenyzői felállással folytatni. A legerősebb párosításunk van a rajtrácson, és mindkét pilóta döntő szerepet játszik a csapatban, hogy előrébb lépjünk. Az általuk biztosított erő és stabilitás kulcsfontosságú építőkövei lesznek a jövőbeli sikereinknek. A Lewisszal való partnerségünk az egyik legsikeresebb a sportág történetében. Mindig is formalitás volt, hogy együtt folytatjuk - és mindannyiunk számára felemelő érzés, hogy ezt most nyilvánosan is megerősíthetjük. Az együtt töltött évek alatt csapatunk oszlopává és vezetőjévé nőtte ki magát. Ezek a vezetői tulajdonságok kulcsfontosságúak, mivel ismét a világbajnoki címekért való küzdelemre összpontosítunk.”

„George generációjának egyik vezéralakja. Visszafizette a bizalmat, amelyet akkor mutattunk iránta, amikor 2022-ben ülést adtunk neki. Első pole pozíciója Magyarországon és első nagydíjgyőzelme São Paulóban kiemelkedő pillanatok voltak az elmúlt szezonban. Versenyzőként a borotvaéles sebességet egy igazi harcos szívósságával ötvözi. De olyan intelligenciát és a részletekre való odafigyelést is magával hoz, amely segít neki abban, hogy tovább fejlődjön. Természetes módon illeszkedik a csapatba, és örülünk, hogy meghosszabbítottuk a kapcsolatot a következő évekre."

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365