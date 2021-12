A hétvégén rendezik meg az idényzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíjat, melyen eldől ki lesz a világbajnok: a címvédő Lewis Hamilton nyolcadszor, a holland Max Verstappen pedig először nyerheti meg a címet.

A Mercedes brit, valamint a Red Bull holland versenyzője egyformán 369,5 pontot gyűjtött eddig, így a szezon utolsó hétvégéje dönt. Verstappen ugyanakkor annyiban kedvezőbb helyzetben van, hogy a futamgyőzelmek számát tekintve eggyel jobban áll. A holland kilenc, míg Hamilton nyolc versenyt nyert az idén, és pontegyenlőségnél ez rangsorol.



A két rivális múlt vasárnap emlékezetes csatát vívott a Szaúdi Nagydíjon, ahol a teljesen új, nagyon gyors dzsiddai aszfaltcsíkon a mezőnyt jelentősen leszakítva küzdött a győzelemért. A biztonsági autós szakaszokkal tarkított, piros zászlóval kétszer is félbeszakított versenyen a 24 éves Verstappen minden eszközt bevetett, hogy megakadályozza a nála valamivel gyorsabb Hamiltont az előzésben, egyszer még a pályát is elhagyta igyekezetében. A versenybíróság ezért később öt másodperces időbüntetéssel sújtotta, de az ítélet meghozatala előtt a holland versenyző megpróbálta maga elé engedni 36 esztendős ellenfelét, aki viszont a pályának azon a szakaszán nem akart előzni, a kölcsönös határozatlanságnak pedig ütközés lett a vége.



A futam után természetesen mindkét pilóta azt nyilatkozta, hogy abban a helyzetben nem tudta pontosan, mi is történik, Verstappen ugyanakkor feldúltabb volt, s később hangot is adott annak, hogy jogtalannak érzi a rá kiszabott büntetést.



Hamilton és a Mercedes viszont kihasználta a szituációt, a közösségi médiaoldalakon pedig "tiszta győzelemnek" nevezték sikerüket, utalva arra, hogy a holland rivális a pályafutása során többször kapott már különböző büntetést szabálytalannak ítélt manőverekért.



A vb-címről döntő hétvégi viadalt ugyanakkor saját bevallásuk szerint mindketten nyugodtan és koncentráltan várják, Hamilton pedig még csak nem is gondol arra, hogy Verstappen esetleg szándékosan kilökné. Ez azért vetődött fel, mert ha mindketten kiesnének vasárnap, akkor a több győzelem miatt Verstappené lenne a világbajnoki trófea.



"Nem foglalkozom olyan dolgokkal, amik talán meg sem történnek majd. Nincsenek ilyen gondolataim, nekem viszonylag kevés ütközésben volt részem a karrierem során" - nyilatkozta a brit sztár, aki a Forma-1 történetének első nyolcszoros világbajnoka lehet, megelőzve ezzel a sportág legendájaként számon tartott, hétszeres vb-győztes német Michael Schumachert.



Az F1-ben 1974 után először, sőt, a vb-sorozat 1950 óta íródó története során is csak másodszor fordul elő, hogy az utolsó verseny előtt két pilótának ugyanannyi pontja van. A képlet tulajdonképpen egyszerű, mert ha Hamilton és Verstappen is célba ér, akkor az lesz a világbajnok, aki előrébb végez, mint riválisa.

Egyetlen eset van, amely Verstappennek kedvezhet, mégpedig az, ha Hamilton kilencedik, a holland pedig 10., de megfutja a plusz egy vb-pontot érő leggyorsabb kört. Így ismét holtverseny alakulna ki közöttük, és Verstappen több futamgyőzelme rangsorolna.



A csapatok szintén nagy csatát vívnak a konstruktőri vb-címért, melyet az elmúlt hét esztendőben kivétel nélkül a Mercedes hódított el. A stuttgarti istálló 28 pontos előnnyel várja az Abu-Dzabi Nagydíjat a Red Bull-lal szemben, a két csapatfőnök, Toto Wolff és Christian Horner pedig egyformán kijelentette, hogy tiszta küzdelemben szeretnék megnyerni a vb-t.



Az időmérő edzést - közép-európai idő szerint - szombaton 14 órakor rendezik, míg a versenyre vasárnap 14 órakor kerül sor. Az M4 Sport élőben közvetíti a hétvége eseményeit.

Borítókép: formula1.com