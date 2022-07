Jean Todt egy díjátadót követően mesélt Michael Schumacherről.



Michael Schumachert az Észak-Rajna-Vesztfália Állami Díjjal tüntették ki, amely a legmagasabb kitüntetés, amelyet olyan a régióban született civilek kaphatnak meg, akik kiemelkedően járultak hozzá a vidék hírnevének alakításához. A díjátadóra Kölnben került sor, mindössze 6 kilométerre attól a településtől, ahol Michael Schumacher és testvére, Ralf született. A kitüntetést Schumacher egykori csapatfőnöke és jóbarátja, Jean Todt vette át a Scumacher család néhány tagjának kíséretében. Az esemény után Todt a német RTL-nek adott interjút, amelyben a 2013-ban síbalesetet következtében súlyos fejsérülést szenvedő versenyzőről is beszélt.



Todt korábban elmondta, hogy havonta legalább kétszer meglátogatja egykori versenyzőjét, mivel a családdal együtt annyi szép élményt éltek át, és nem szeretné, hogy megszakadjon köztük a kapcsolat. A 76 éves francia most megerősítette, hogy többször is együtt nézi Schumacherrel a versenyket.



„Nem hiányzik Michael, látom őt. Igen, ez igaz, versenyeket nézek Michaellel” – jelentette ki.



„De persze, azt hiszem, az hiányzik, amit együtt csináltunk” – tette hozzá, majd azt is elárulta, nagyon meghatotta a díjátadó.



„Ha ez érzelmes volt számodra, el tudod képzelni, milyen érzelmes volt számomra. Érzelmes, de ugyanakkor nagy büszkeség, hogy Michaelről beszélhetek.”



Todt ezt követően a Schumacher család tagjairól és a köztük lévő erős barátságról is mesélt.



„Olyan emberek vannak körülöttem, akik egyszerűen különlegesek. És bizonyos értelemben Michael is nagyon különleges. Corinna, Mick és Gina is különlegesek lettek számomra. Mindannyian a családunk részei lettek.”



„Corinna kitartó, megbízható, elhivatott, alázatos. Nehéz időkben az ember a valódi embert látja” – mondta Schumacher feleségéről, majd a bajnokról is ejtett még néhány szót.



„Néha a siker és a pénz megváltoztat. De Michael soha nem változott. Olyan erős.”

Borítókép: Clive Mason/Getty Images