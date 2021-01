Jean Todt szerint a Mercedes és Lewis Hamilton dominanciája nagyobb, mint amilyen a Ferrarié volt a Schumacher-érában.



Az FIA elnöke 2001 és 2004 között csapatfőnökként élhette át, ahogy Michael Schumacher ötször egymás után megszerzi a világbajnoki címet, így mondhatjuk, hogy jó viszonyítási alappal rendelkezik.



Amikor a szakembert egy interjúban arra kérték, hogy hasonlítsa össze a két pilóta uralmát, Todt Hamilton mellett tette le a voksát.



„Teljesen más összetevőkről és két különböző sofőrről beszélünk. Egyik oldalról van egy kiválóan felépített német csapatunk, a másikról meg egy teljesen más szemléletű olasz gárda.”



„Végülis a Mercedes fölénye és dominanciája Lewisszal ma nagyon, mint amilyen anno a Ferrarié és Michaelé volt” - állapította meg.



„A Mercedesnek van egy nagyon megbízható autója, Lewis pedig az elmúlt két évben majdnem minden futamon pontot szerzett. Hihetetlen kombináció” – emelte ki.



Hamilton 2020-ban a világbajnoki címek tekintetében beérte a hétszeres bajnok Schumachert, az év végén pedig az angol királynő is elismerte a teljesítményét, és lovaggá ütötte a britet.



„Nagyon lenyűgöztek, de ez már 2020 előtt is így volt. Ez vonatkozik a pilóta hozzáállására is. Figyelemre méltónak tartom, hogy Lewis Hamilton mindig a csapatot állítja középpontba, amikor nyilatkozik egy-egy újabb győzelem után. Számomra ez a csapatszellem kiváló példáj a” – fejtette ki véleményét Todt, a pilóta és a csapat kapcsolatáról és teljesítményéről.



