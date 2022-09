Az egykori F1-es versenyző, Timo Glock elárulta, hogy a 2008-as Brazil Nagydíjon történtek miatt évekig fenyegették őt és a családját.



A német pilóta 2008-ban a Forma-1 egyik legdrámaibb pillanatának főszereplőjévé vált. Abban az évben a bajnoki címért folytatott harc az utolsó futamon dőlt el Felipe Massa és Lewis Hamilton közt. Massa győzelme esetén abban az esetben lehetett volna világbajnok, ha Hamilton a hatodik helyen, vagy annál hátrébb végez. A brazil versenyző már áthaladt a célvonalon, amikor brit ellenfele még csak a hatodik helyen állt. Massa csapata már szinte ünnepelt, ám ekkor drámai fordulat következett. Az utolsó körben a száraz gumikon szenvedő Timo Glockot többen is megelőzték, köztük Lewis Hamilton is, aki így világbajnok lett. Ezt követően sokan azzal vádolták a Toyota pilótáját, hogy direkt engedte el a britet, így gyorsan a támadások kereszttüzébe került.



A német pilóta azóta is tisztán emlékszik a pályán történtekre.



„A pályán próbáltam a lehető legjobban végezni a munkámat” – mondta Glock a Beyond the Grid podcastban.



„De nagyon tisztán emlékszem az utolsó három-négy körre. Számomra egyértelmű volt, hogy milyen irányba fog menni, de azt nem sejtettem, hogy a bajnokságot fogom eldönteni. A hetedik és a kilencedik hely volt a miénk, amikor megjelent a felhő a pálya fölött. Három körrel a vége előtt azt mondtam: srácok, azt hiszem, katasztrófa lesz a vége, mert az eső egy-két körrel a vége felé érkezik. Ha esik az eső, kaotikus lesz.”



„Azt mondták, vállaljuk a kockázatot, és kint maradunk, mert nincs vesztenivalónk. Az utolsó előtti körben elkezdett esni az eső és én azt mondtam, srácok, be kell jönnöm, mert 200 méterrel arrébb rengeteg víz van a pályán.”



„Azt mondtam, srácok, most be kell jönnöm, ez lehetetlen, nem fogom túlélni az utolsó kört. A gumik már kihűltek. Erre azt felelték, lehetetlen, mert a kapuk már fel vannak építve a pódiumünnepségre. Az emberek elkezdtek kiborulni, mert Massa akkor világbajnok volt. Szóval kint kellett maradnom. Az első kanyarhoz értem és már csak próbáltam túlélni. Akkor a negyedik helyen voltam, és fogalmam sem volt arról, milyen szerepem van a forgatókönyvben. Azt sem tudtam, utolérnek-e, vagy nem. Csak próbáltam túlélni, aztán egy csomó autó megelőzött, Kubica, Vettel, majd Hamilton és így hatodik lettem."



Glock elárulta, nem volt tudatában, mi múlott rajta, és csak arra koncentrált, hogy biztonságban visszajusson a boxba.

OTD in 2008: Lewis Hamilton wins his first World Drivers Championship at the #BrazilianGP ???????? @InterlagosTrack



Do you think the WDC is close this year?



Hamilton won by ONE point from Ferrari's Felipe Massa on the final lap after passing Timo Glock and finishing 5th. pic.twitter.com/ZwME8sejxN — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) November 2, 2021



„Nagyon csúszós volt. Ezekkel a lehűlt abroncsokkal nulla volt a tapadásuk. Olyan volt, mint nyári gumival menni a jégen. Érdekes módon a mérnököm csak azt mondta nekem, hogy Hamilton a világbajnok, de azt nem mondta, hogy gyakorlatilag én eldöntöttem a bajnokságot.”



„Visszajöttem a boxba, és elég vicces, hogy Lewis megállt előttem. Szóval odamentem, kezet fogtam vele és azt mondom, hogy jó volt, ember, gratulálok a világbajnoki címedhez. Mindezt 1000, vagy nem tudom mennyi brazil néző előtt."



„Aztán odaléptem a mérleghez, és egycsomó újságíró és fotós lerohant. Odajöttek hozzám, azt kérdezték: „Szándékosan segítettél Lewisnak? Miért segítettél Lewisnak? Ön döntötte el a bajnokságot! Én meg azt kérdeztem, hogy mi a franc…? Mi történik itt?”



„Aztán odajön hozzám a gyógytornász, elvitt enni, majd bezárt a szobába, és elmondta, mi történt. Így aztán megértettem, miről van szó. Rendőri kíséretet kaptam a pályáról a szállodába. Másnap reggel a szállodából a reptérre, és be a gépbe. Feljöttek velem a repülőre.”



Miután felismerte az incidens súlyát és a szerepét, Glock soha nem kereste fel Massát, hogy megbeszélje vele a történteket.



„Azt hittem, ha beszélek vele, meg fog ölni. Nem tudom."



„Elég vicces, hogy tavaly Mexikóban, amikor Felipe Massa elment mellettem, és integetett. Ránéztem, és megfordultam, vajon valaki másra gondol? Szóval intett nekem, én pedig visszaintettem. Aztán az operatőröm, Toby azt javasolta, hogy kérjek tőle interjút. Aztán visszasétáltam, és azt mondtam, oké, jövő héten lesz a Brazil GP, miért ne készítenénk egy interjút Massával Brazíliában arról a bajnokságot döntő pillanatról?"



"Így küldtem egy üzenetet Rubens Barrichellónak, és megkérdeztem, hogy megadja-e Felipe telefonszámát. Majd megkérdeztem, szerinted beszélni fog velem?"



„Természetesen beszélni fog veled, miért ne? Így hát küldtem Felipének egy sms-t, és ő elképesztően barátságosan azt válaszolta, hogy 'hé haver, semmi gond, természetesen készíthetünk interjút! Az jó. Ez nagyon jó ötlet. Beszéljünk erről!”



„Amikor beléptem a tévéállomásra, Martin Brundle felbukkant, és azt gondoltam, hogy ő a megfelelő srác az interjú elkészítésére. Martin interjút készített velünk Brazíliában, ami rendkívül érzelmes volt mindkét oldalról. Felipe soha nem látta tőlem a fedélzeti kamerát az utolsó körben. Az első alkalom tavaly volt Brazíliában. Így aztán megértette, milyen pozícióban vagyok. Ettől a pillanattól kezdve ez csak egy nagyon klassz kapcsolat volt.”



„Természetesen beszélhettem volna vele korábban. De szerintem így volt a legjobb. Aztán meghívott a házába, és a családjával vacsoráztunk. Mondtam az apjának, hogy még mindig olyan fájdalmas látni ezt a pillanatot, amikor a fia világbajnoki címét ünnepelte Brazíliában, majd azt mondták neki, hogy mégsem ő nyert. Azt az arcot, ahogy a kamerába nézett, soha nem fogom elfelejteni. Ezt mondtam neki. Még mindig libabőrös vagyok, ha rágondolok. Nagyon szép hétvége volt, nagyon élveztem. Remélhetőleg újra meg tudjuk csinálni együtt.”



Glock azt is elárulta, még évekkel az ominózus futam után is kapott fenyegető leveleket.



„Igazán megdöbbentő volt megtapasztalni, hogy az emberek úgy bántak velem, hogymég a szüleim is féltek. Leveleket kaptam haza, és a rajongók azt mondták, hogy el kellene tiltani a versenyzéstől. Többen azt mondták, hogy ezt a fickót meg kell ölni, meg ilyesmi – ez nem volt szép. Minden alkalommal, amikor szóba került a brazil verseny, a Twitter-fiókom felrobbant. Még mindig így van néha. Igaz most már inkább a pozitív, vicces dolgok kerülnek elő."

Borítókép: Clive Mason/Getty Images