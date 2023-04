Sebastian Vettel a tavalyi szezon végén szögre akasztotta sisakját, azóta pedig a családjával tölti az idejét is igyekszik kipihenni karrierje fáradalmait.



Az szinte biztosra vehető, hogy valamilyen formában láthatjuk még a száguldó cirkuszban Vettelt, Ted Kravitznek pedig arra is van jóslata, hogy milyen minőségben.

„Lehet, hogy Vettel visszatérése meglepően hamar lesz, de nem hiszem, hogy pilótaként. Ő egy őszinte, lelkiismeretes ember, így nem gondolom, hogy ilyen téren meggondolná magát.”

A Sky Sports újságírója szerint arra sokkal nagyobb sansz van, hogy Vettel sportvezetői szerepben tér vissza, erre pedig jó lehetőséget adhat egy új autógyártó megjelenése.

„Talán az Audi egy opció számára, de szerintem a Red Bullhoz fog visszatérni. Úgy gondolom, Helmut Markót fogja váltani, ez valószínűbb. Egyfajta motorsport-tanácsadói szerepkörben.”

Marko az alapítás óta tanácsadó a Red Bullnál, azonban hamarosan betölti a 80. életévét, visszavonulásáról pedig már egyeztetett is az energiaitalosok vezetőségével.

