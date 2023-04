Rendkívüli bejelentést tett az AlphaTauri csapata, aminek éléről az év végén távozik Franz Tost csapatvezető.

A döntés hátterében állítólag az áll, hogy a pár esztendőn belül hetvenedik életévébe lépő szakember már nem akar ott lenni ennyi idősen a bokszutcában.

NEWS: change at the top as our Team Principal Franz Tost will step down at the end of the year.



