A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap az első Forma-1-es Szaúdi Nagydíjat, ezzel holtversenyben az összetett élén áll a Dzsiddában második Max Verstappennel.

A 36 éves Hamiltonnak ez az idei nyolcadik és pályafutása 103. futamgyőzelme, melyet a plusz egy vb-pontot érő leggyorsabb kört megfutva aratott.



A második helyen célba érő Verstappen rendkívül látványos és izgalmas párharcot vívott Hamiltonnal a kétszer félbeszakított futamon.



Harmadikként Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas ért célba úgy, hogy az utolsó métereken vette át a dobogós helyet Esteban Ocontól (Alpine).



A rajtnál nem történt változás az élen, Hamilton első maradt, másodiknak Bottas, harmadiknak pedig Verstappen fordult el. A 10. körben Mick Schumacher a gumifalnak csapta a Haast, a baleset miatt pedig a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót. A Safety Car-időszak alatt a Mercedes mindkét versenyzőjét kihívta a boxba kerékcserére, Verstappen viszont nem állt ki új gumikért, így ideiglenesen átvette a vezetést.

Ez a stratégiai döntés jónak bizonyult, különösen úgy, hogy piros zászlóval félbeszakították a futamot a balesetben megrongálódott fal javításának idejére, így Verstappen versenyautóján a megszakítás ideje alatt szabadon cserélhettek kereket a Red Bull szerelői.



SAFETY CAR (LAP 10/50)



Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out



He reports he is okay over the radio #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

A kényszerszünet után állórajtra került sor, melyet Hamilton kapott el jobban, de az első kanyarban Verstappen - a pályát elhagyva - visszaelőzte, sőt, a címvédő még egy pozíciót veszített, mert Ocon is elment mellette. Közben a másik Red Bull-lal Sergio Pérez a falnak csapódott, melynek következményeként még ketten ütköztek a mezőny hátsó részében, így újabb piros zászlós megszakítás következett.

Michael Masi versenyigazgató a Mercedes és a Red Bull csapataival - a televíziós közvetítésbe is bevágott rádiós egyeztetés során - "megegyezett" az új rajtsorrendről, miután az előző újraindításnál Verstappen a pályát elhagyva előzte vissza Hamiltont. A sorrend így Ocon, Hamilton, Verstappen volt az első három rajtkockában.



A startnál Verstappen fantasztikus manőverrel már az első kanyarban megelőzte Hamiltont, majd rögtön Ocont is, akit aztán a kör végén a brit címvédő is lehagyott a célegyenesben.



A folytatásban Hamilton körről körre gyorsabb volt, mint Verstappen, majd a hajrához közeledve megtámadta riválisát, aki védeni próbálta a pozíciót, a két versenyautó majdnem összeért, a holland viszont bár elhagyta a pályát, de az élen maradt.

Egy körrel később Verstappen az utolsó kanyar előtt jelentősen lelassított, mintha el akarta volna engedni az ellenfelét, Hamilton viszont nem akarta megelőzni, ennek nyomán hátulról nekiütközött a Red Bullnak.

Valamivel később a holland versenyző 5 másodperces időbüntetést kapott a versenybíróságtól, majd maga elé engedte brit riválisát, aki így simán nyerte a futamot, és ezzel teljes mértékben nyílttá tette a vb-címért folyó küzdelmet.

A világbajnokság egy hét múlva, az Abu-Dzabi Nagydíjjal zárul.

Végeredmény, Szaúdi Nagydíj, Dzsidda (50 kör, 308,45 km, a pontszerzők):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 2:06:15.118 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.825 másodperc hátrány

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 27.531 mp h.

4. Esteban Ocon (francia, Alpine) 27.633 mp h.

5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 40.121 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 41.613 mp h.

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 44.475 mp h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 46.606 mp h.

9. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 58.505 mp h.

10. Lando Norris (brit, McLaren) 1:01.358 perc h.

leggyorsabb kör: 1:30.734 perc, Hamilton (47. kör)

pole pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása 21 futam után (még 1 van hátra):



pilóták:

1. Verstappen 369,5 pont

2. Hamilton 369,5

3. Bottas 218

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149,5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 77

11. Ocon 72

12. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 43

13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 34

14. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 20

15. George Russell (brit, Williams) 16

16. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 7

18. Giovinazzi 3



csapatok:

1. Mercedes 587,5 pont

2. Red Bull 559,5

3. Ferrari 307,5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. Alpha Tauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

Borítókép: Formula1.com