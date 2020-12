Kedd helyett csak szerdán hagyja el a kórházat Romain Grosjean, a Forma-1-es Haas istálló francia versenyzője, aki a vasárnapi Bahreini Nagydíjon szenvedett súlyos balesetet, de kisebb égési sérülésekkel megúszta a történteket.

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke kedden azt mondta, a 34 éves versenyző kezelőorvosai szerint a gyógyulási folyamat a várakozásaiknak megfelelően halad.



"Nincs probléma, itt inkább arról van szó, hogy felgyorsítja a teljes felépülést, ha még egy éjszakát a kórházban marad" - nyilatkozta Steiner, aki szerint Grosjeannak az a célja, hogy a jövő hét végén ismét versenyezni tudjon. A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjat jövő vasárnap rendezik, Grosjeannak nagy valószínűséggel az lesz pályafutása utolsó F1-es versenye.



"Az a célja, hogy ott legyen a rajtrácson Abu-Dzabiban, ezért mindent igyekszik megtenni" - jelentette ki a csapatfőnök.



A Haas hétfőn jelentette be, hogy a most hétvégén sorra kerülő Szahíri Nagydíjon a 24 éves brazil Pietro Fittipaldi helyettesíti majd Grosjeant.



Az észak-amerikai központú istálló kedden azt is közölte, hogy jövőre az egyik versenyautóját az orosz Nyikita Mazepin vezeti majd.



A Haas másik versenyzőülésének nagy esélyese Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, miután a Haasnál most alkalmazásban álló dán Kevin Magnussen Grosjeanhoz hasonlóan jövőre elhagyja a csapatot.

Borítókép: