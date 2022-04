A címvédő Max Verstappennek az utolsó esélye lehet az Emilio Romagna Nagydíj, hogy életben tartsa a világbajnoki címről szőtt álmait.

A holland pilóta a 2022-es évi Forma 1-es világbajnokságot nem kezdte jól, az első három futamból kettőn is kiesett.

A holland pilóta ráadásul mindkét kiesése során a második helyről volt kénytelen feladni a versenyt.

A két kiesés miatt is a Red Bull pilótája már 46 ponttal van lemaradva a világbajnoki pontverseny éllovasától, Charles Leclerctől. A holland túraautóversenyző, Tom Coronel szerint Verstappennek a következő futam kulcsfontosságú lesz.

A motorsport.com-nak adott interjújában Coronel úgy jellemezte a Red Bull két kiesését, hogy K.O. a köbön.

„Ez különösen azért bosszantó számára, mert tavaly a vb címért versenyzett és idén is megvan a sebessége ahhoz, hogy folyamatosan dobogón végezzen. Az első futamon a második helyen volt, amikor kiesett, a következőt megnyerte, míg a harmadik futamon ismét a második helyről adta fel a küzdelmet Verstappen. De ez azt is jelenti, hogy komoly problémák vannak az autóval. A tavalyi év elején a Red Bull jól kezdet aztán az idény végén a Mercedes és a Red Bull óriási csatát vívott az egyéni világbajnoki címért. Ezért is gondolom azt, hogy Imola sorsfordító lehet Verstappen számára. Azt hittem, hogy a Red Bull már az ausztrál nagydíjon is jobb lesz, de a kulcs az imolai verseny lesz.”

Coronel szerint a világbajnoki cím megszerzése megváltoztatta Verstappen gondolkodását, sokkal érettebb lett.

