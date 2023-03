Sergio Pérez édesapja úgy gondolja, fia karrierjében ott van még legalább 10 év és egy világbajnoki cím is.



A Red Bull versenyzője, Sergio Perez több mint 10 éve van ott a rajtrácson ennek ellenére édesapja úgy véli, még legalább ennyi van benne. Antonio Pérez emellett abban is hisz, hogy fia ez idő alatt képes lesz megszerezni a világbajnoki címet.



„Mexikónak lesz egy Forma-1-es világbajnoka. Gyerekkora óta azt mondogatta, hogy nem térek vissza Mexikóba, amíg nem leszek világbajnok” – jelentette ki Pérez édesapja az Esto című mexikói lapnak.



„Innentől kezdve el kell törölnünk a karrierje elmúlt éveit, mert soha nem volt rá lehetősége, hogy úgy küzdjön, mint most. Kezdjük látni Checo legjobb formáját, ami még mindig megvan neki, de még sokat kell beletennie” – tette hozzá, majd arra is kitért, úgy gondolja, hamarosan nem egy, hanem két futam lesz majd Mexikóban.



„Múlt héten találkoztam mexikói üzletemberekkel, már elkészítettük a szándéknyilatkozatokat, és azt hiszem, július közepén bemutatjuk, hol lesz a pálya. A legfontosabb az, hogy az FIA és a Forma-1 már elfogadta, kinyitották előttem a kapukat” – jelentette ki.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor