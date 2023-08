Gyorsan közeledik a 2023-as Forma-1-es szezont lezáró Las Vegas-i Nagydíj, amelyet november 18-án rendeznek majd a szerencsejátékáról híres városban.



A helyi lakosok azonban aggódnak, ugyanis a munkálatok jelentős része még hátra van, emellett pedig mindennapi életüket is megkeseríti a készülődés a versenyhétvégére.

A munkálatok részét képezi a pálya vonalvezetésén végzett aszfaltcsere, ez pedig hatalmas kerülőket eredményez a lakók számára. Ahogyan ők fogalmaznak, Las Vegasban élni jelenleg „rémálom”.

„A legtöbb ember Vegasban mérges a Forma-1-re, és arra, hogy külön díjakat próbálnak beszedni azoktól, akiknek rálátásuk lesz a versenypályára.”

A jelenlegi állapotok még közel sem mondhatók biztatónak, ugyanis a boxutca és az azt körülvevő létesítmények még nem épültek meg, illetve számos helyen tátongnak mély gödrök, becsövezésre váró szakaszok, ahol pár hónap múlva már F1-es autóknak kellene száguldozni.

It may be the #F1 summer break, but the hard work doesn't stop in Vegas #LasVegasGP pic.twitter.com/ltQwT0sOtJ