A Haas csapatfőnöke Guenther Steiner szerint Mick Schumacher nem a neve és az édesapja által elért eredmények miatt került a száguldó cirkuszba, hanem határozottsága és céltudatossága miatt.



A hétszeres világbajnok fiaként Mick minden bizonnyal könnyebben került be az autósport körforgásába, ám az F3-ban és az F2-ben elért eredményei bizonyítják, nem ok nélkül került a legmagasabb kategóriába. Ezt megerősíti jelenlegi csapatfőnöke nyilatkozata is.



„Nagyon szorgalmas és koncentrál. Örülök, hogy azt látom, nagyon akarja” – mondta Steiner az Auto Motor und Sportnak.



„Mick nem azért csinálja, mert az apja hétszeres világbajnok volt. Ő maga akar világbajnok lenni és keményen dolgozik érte. Nem csak azért használja a nevét, hogy itt legyen, hanem szeretné, ha az apja büszke lenne rá” – tette hozzá.



"Nagyon jó modorú fiatalember, és szereti a munkáját. Nagyon élvezi, ami fontos, amikor ennyit kell adnia ennek a sportnak."



Schumacher letisztult és udvarias stílusa szöges ellentéte csapattársa, Nikita Mazepin hozzáállásának. Steinre ugyanakkor azt mondja örömmel kezeli a sokszor pimasz és lendületes személyiségű oroszt is.



Mazepin és Schumacher teljesen különbözőek.

„Különböző típusok és ez rendben van. Itt nem bábokra van szükségünk, hanem igazi karakterekre. Ezt jól kezelem. Különbözőek, de nincs jó vagy rossz. Nem szeretem jobban az egyiket, mint a másikat. Schumachernek vannak igényei, de mindig helyes és udvarias. Tudja, mit akar. Nikita kicsit más a maga módján."

Mindketten különböző kultúrából jönnek, másként nőttek fel, de ez nem azt jelenti, hogy Nikita rossz lenne.”



Schumacher és Mazepin első évüket töltik a száguldó cirkuszban, és Steiner szerint az első két futam alapján még nem lehet nagy következtetést levonni velük kapcsolatban.

