Max Verstappen nemrég a La Gazzetta dello Sportnak adott interjút, melyben elmondta, Michael Schumacher 2004-es bajnoki Ferrarijával bővítené autógyűjteményét.

Verstappen Katarban matematikailag is bebiztosította harmadik világbajnoki címét, a szezon során pedig számos rekordot is megdöntött. Ami a futamgyőzelmek számát illeti, a holland még idén két helyet léphet előre az örökranglistán. Amennyiben mind az öt hátralévő versenyt sikerül megnyernie, Alain Prostot és Sebastian Vettelt is maga mögé fogja utasítani a győzelmek számát illetően, így már csak két versenyző, Lewis Hamilton és Michael Schumacher lesz előtte.

A sajtóban korábban már többször felmerült Max Verstappen Ferrarihoz való igazolásának kérdése, ám a transzferre aligha kerül sor, ameddig a Red Bull nyerő autót tud biztosítani az immáron háromszoros világbajnok versenyzőjének. Mindezek ellenére Verstappen nemrég ‘udvarolt’ a Ferrarinak, egy olasz lapnak adott interjúban árulta el, hogy örömmel tudna magáének egy 2004-es Ferrarit, mellyel Michael Schumacher hetedik Forma-1-es világbajnoki címét szerezte.

“Minden Red Bull autót szeretnék a gyűjteményemben tudni, mellyel világbajnokságot nyertem. Emellett Michael Schumacher 2004-es Ferrarijára tartanék igényt, az egy hihetetlen autó volt. Azt azonban nem tudom, hogy miképp vásárolhatnám meg” – mondta Verstappen.

“Ez egy felhívás John Elkann [Ferrari elnöke – a szerk.] számára, remélem olvassa ezt az interjút és talán felhív” – tette hozzá Verstappen.

Korábban a Red Bull négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel is érdeklődött Schumacher 2004-es Ferrarija iránt, ám a német feladta ezt az álmát. A négyszeres világbajnok elmondása szerint túl drágán mérik az F2004-et. A Sotheby’s aukciós weboldalon egyébként megvásárolható volt egy F2004-es bemutató autó, melyet a Ferrari számos helyre utaztatott a 2004-es szezon során különböző promóciós és marketing célokból. A bemutató autó 660 ezer euróért, azaz több mint 255 millió forintért kelt el. Verstappen fiatal kora ellenére [26 éves – a szerk.] egyébként számos gépjárművet birtokol, többek között egy Porsche 911 GT3 RS, egy Renault R.S.01, egy Aston Martin Valkyrie, egy Ferrari Monza SP2 és egy Acura NSX Type S is megtalálható a garázsában.

Amikor Verstappen nem szárazföldön közlekedik, akkor egy Dassault Falcon 900EX típusú repülőgéppel utazik, melyet Richard Bransontól, a Virgin alapítójától vásárolt. Verstappen azóta már belakta a magángépét, nemrég Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója árulta el, hogy egy szimulátor is megtalálható a háromszoros világbajnok magángépén.



