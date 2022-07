Mick Schumacher a Haasnál nehezedő nyomásnak és pályafutása első pontjainak tulajdonította a jó teljesítményét, mert egy olyan ez egy olyan üzemmódot kapcsolta be nála, amely a teljesítményét és magabiztosságát a következő szintre emelte.

Ausztriában, sorozatban a második futamon, Schumacher a legjobb tíz között végzett, pontosabban a hatodik helyen és megkapta nap versenyzője címet is. A 23 versenyző megelőzte a futamon csapattársát, és számos olyan nagy csatákat vívott a középmezőnyben, amik emlékezetes maradnak, köztük a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal.

„Nagyon jó móka volt a verseny. Meg kellett küzdenünk magunkkal, időnként nehéz volt, de ebben az esetben ez egy nagyszerű tapasztalatszerzés volt, és volt lehetőségünk megmutatni, mire is vagyunk képesek” – mondta Schumacher a futam után.

Schumacher Silverstone-ban és Spielbergben szerzett pontjai egy nehéz időszak után jöttek, amelyet a 2022-es szezon első felében tapasztalt meg – kiábrándító eredmények jellemezték, valamint két nagyon költséges balesetet szenvedett Szaúd-Arábiában és Monacóban. Utóbbi arra kényszerítette a Haas csapatfőnökét, Guenther Steinert, hogy felszólítsa a fiatal versenyzőt, Schumachert, hogy bármilyen további baleset veszélyeztetheti jövőjét az amerikai csapatnál.

„Sportolóként mindig van, amikor szükséged van egyfajta ilyen nyomásra, mert ez az, ami meggyújtja azt a gyertyát a feneked alatt, amitől elkezdesz gyorsabban menni. Ez bizonyos szempontból sikerült is.”

Schumacher reméli, hogy a csapat új specifikációjú VF-22-je tovább fogja javítani a csapat státuszát.

„Úgy gondolom, hogy mindannyian jó irányba haladunk. Pontokat szereztünk Silverstone-ban és most is, szóval ez egy felfelé ívelő tendencia. Remélhetőleg tudjuk folytatni ezt a jó sorozatot, és az új frissítések is lendítenek majd a csapaton.”

Borítókép és fotók: Tóth Zsombor / Sport365