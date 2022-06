Mick Schumacher számára nem indult álomszerűen az idei szezon. A kétszeres rali-világbajnok, Walter Röhlr szerint a több balesetet is elszenvedő versenyző hamarosan nemkívánatos személy lehet a Forma-1 számára, ha nem tud javulni.



A 2022-es szezonkezdet előtt a Haas csapata eltávolította orosz versenyzőjét, Nikita Mazepint, akinek a helyére az egy szezont kihagyó Kevin Magnussen ült be. A dán zökkenőmentesen illeszkedett vissza a csapatba és eddig jobban teljesít társánál, Mick Shumachernél. Magnussen eddig 15 pontot gyűjtött a szezonban, ezzel szemben a németnek még nem sikerült megszereznie első pontjait. Schumacher ráadásul több nagy balesetet is elszenvedett, amivel nagy anyagi kárt okozott a csapatnak.



Waltr Röhrl, aki pályafutása során négyszer nyerte meg a Monte Carlo Rallyt, úgy véli, Magnussen visszatérése rávilágított arra a szintre, amelyre Schumachernek fel kell emelkednie, ha jövőre is a sorozat részese szeretne lenni.



„Ez jelenleg keserű Mick Schumacher számára, mert Kevin Magnussen, aki egy év szünet után visszatért a Forma-1-be, kezébe vette a dolgokat” – mondta Röhrl a Bild am Sonntag című német lapnak.



"Ez további nyomást helyez rá, robbanékonyságot hoz a csapatba, és nem könnyíti meg a helyzetet."



Schumacher legutóbbi balesete után a csapatfőnök, Guenther Steiner elismerte, hogy a Haasnak meg kell vizsgálnia, hogyan tovább innen. Bár egyelőre úgy tűnik a csapat meg akarja találni a pilótáját, ez a támogatás nem tart örökké.



„Egyszerűen túl sok balesete van jelenleg, és mindez sokba, sok pénzbe kerül” – mondta Röhrl.



„Ha nem változik semmi, nem folytatják a végtelenségig. A Forma-1 brutális és hideg.”



A Schumacher név hallatán sokan felkapják a fejüket, Röhlr azonban figyelmeztet, hogy a névvel nem feltétlen jár együtt a tehetség.



„Van az elvárás, hogy ő legyen a nagy sztár. Nehéz” – mondta.



„Úgy tűnik, nem rendelkezik azzal a kiemelkedő tehetséggel, mint az apja. Ő azonnal az élen hajtott. Míg közben persze változtak az idők, és az autók egyre fontosabbak lettek, az emberek pedig egyre kevésbé. Meglátjuk, hogy képes lesz-e állni a nyomásnak.”

Borítókép: Twitter.com/Haas F1 Team