Sainz azzal a tudattal vágott neki a gyakorlásnak, hogy motoralkatrészének cseréje miatt tíz rajthelyes büntetést kapott. A spanyol végül 1:32.527 perces köridővel nyert, megelőzve csapattársát, az első szabadedzésen leggyorsabb monacói Charles Leclerc-t. A mezőnyből csak a Ferrari két pilótája tudott 1:33 perces köridő alá menni.

A harmadik helyen a címvédő és a világbajnoki pontversenyben éllovas holland Max Verstappen (Red Bull) végzett, akit a Mercedes két brit pilótája követett. George Russell megőrizte korábbi negyedik pozícióját, míg a Forma-1-es pályafutása 300. versenyére készülő, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ötödikként végzett azt követően, hogy kora délután kihagyta az első gyakorlást.

A Le Castellet-i program szombaton 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az 53 körös Francia Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.

Eredmények, 2. szabadedzés (élcsoport):

1. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:32.527 perc

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:32.628

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.077

4. George Russell (brit, Mercedes) 1:33.291

5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:33.517

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.607

FP2 REPORT: All the details from second practice #FrenchGP #F1https://t.co/1xxe7NkcPV