Helmut Marko szerint „mérgező” volt a Max Verstappen és a Carlos Sainz közti kapcsolat a Toro Rossonál.



A két versenyző 2015-ben debütált a Red Bull fiókcsapatánál, azt követően, hogy remekeltek az istálló junior programjában. A páros mindössze egyetlen szezont élt meg, melyben Verstappen bizonyult jobbnak. Ennek köszönhetően a holland átkerült a Red Bullhoz, míg Sainz megkapta maga mellé Daniil Kvyatot. Sainz végül 2017-ben hagyta el az istállót, ami Helmut Marko szerint a nem túl szerencsés kezdeti évnek is köszönhető volt.



„Az ő (Sainz) balszerencséje az volt, hogy Max csapattársa lett” – mondta Marko a The Red Bulletinnek adott interjújában.



„Meglehetősen mérgező volt a légkör kettejük között a Toro Rossónál. Az akkori felállásban nem láttam módot arra, hogy nálunk tartsam, így a Renault-hoz, a McLarenhez , majd a Ferrarihoz igazolt.”



Sainz neve nem ismeretlen a motorsportban. Ifj, Carlos Sainz édesapja kétszeres rali világbajnok volt, míg a nagybátyja, Antonio is ralizott korábban. Marko úgy érzi, hogy a fiatalabb Sainznak keményen meg kellett dolgoznia azért, hogy saját hírnevet harcoljon ki magának.



„Sokáig édesapja, a kétszeres rali-világbajnok árnyékában élt” – magyarázta Marko.



„Igazságtalanul nylehúzta az a kép, hogy egy autóversenyző elkényeztetett fia, míg Carlosnak éppen ellenkezőleg, következetesenmeg kellett küzdeni azért, hogy előrébb lépjen.”



A csapatfőnök azt is megemlítette, milyen felháborodást váltott ki 2016-os döntésük, amikor Verstappent a Red Bullba ültették be, míg Sainzot a Toro Rossónál hagyták.



„Volt felháborodás, mert néhányan úgy érezték, Carlost figyelmen kívül hagytuk” – mondta Marko.



„Az ő fejlődése is nagyon jó volt, és a kettejük közötti különbség gyakran nagyon elenyésző volt, de – annak ellenére, hogy kevesebb tapasztalattal rendelkezett – Max volt a gyorsabb pilóta, ezért döntöttünk úgy, hogy áttesszük a Red Bull Racinghez.”

