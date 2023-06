Lewis Hamilton és George Russell egy balszerencsés incidens következtében összeértek a Q2 utolsó részében. Az eset kapcsán mindkét pilótát beidézte a FIA.



Az esetet követően a csapatrádióban is próbálták megmagyarázni az esetet, azonban a felügyelők úgy érzékelték, hogy a gyorskörére készülő Russell indokolatlan rendellenes irányváltásával veszélyeztette Hamiltont.

A Mercedes kommunikációs igazgatója, Bradley Lord csak annyit mondott, hogy félreértés történt, semmi szándékos nem volt a britek közti incidensben, melyben egyébként Hamilton a fűre kényszerült, illetve az elsőszárnyának egy darabját is elhagyta.

Contact between Russell and Hamilton during the final stages of Q2! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JgQJmXphe5