A 24 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója .

Russell mellől Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője startolhat majd, a harmadik rajtkocka pedig csapattársáé, a monacói Charles Leclerc-é lett.

A világbajnoki címvédő és az összetettben most is éllovas Max Verstappen (Red Bull) részben műszaki probléma miatt csak a 10. eredményt érte el az időmérőn.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol Mogyoródon.

"A fellegekben vagyok! Teljesen lenyűgöző! Átmentem a célvonalon és láttam, hogy P1, az valami hihetetlen volt!" - nyilatkozta Russell.

GEORGE: “I’m over the moon. Absolutely buzzing. The lap time kept on coming. I came across the line and saw we went P1 and that was an incredible feeling”#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/8SQgOHlNRr