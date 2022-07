George Russell bevallotta, tartott attól, hogy Lewis Hamilton dominanciája miatt ő húzza majd a rövidebbet, és hamar véget érnek az álmai.



Russellt hosszú évekig hozták szóba a Meredeshez való esetleges átigazolással, erre azonban egészen eddig a szezonig várnia kellett. A brit végül Valtteri Bottast váltotta. Érkezését hatalmas várakozás előzte meg. A szurkolók nagy része úgy gondolta, hogy az istállónál továbbra is Lewis Hamilton fog majd dominálni, ám Russellnek is lesz néhány remek pillanata, amikor megszorongatja majd a hétszeres világbajnokot. Ezzel szemben az történt, hogy Russell jobban ráérzett a Mercedes új autójára, és az évad felénél 19 ponttal vezet Hamilton előtt. A fiatal tehetség nemrég elárulta, hogy bár a megérkezése előtt igyekezett minimálisra szorítani az elvárásait, tartott attól, hogy Hamilton esetleges uralma miatt előbb kell búcsúznia a regnáló világbajnok csapattól, mint szeretné.



„Szeretem egy kicsit tárgyilagosabban nézni a dolgokat” – mondta Russell a Beyond The Grid podcastban.



„A dolgok nagyon gyorsan változhatnak a Forma-1-ben, és aláírni egy papírt, amellyel csatlakozhatsz a korszak legnagyobb csapatához, nyilvánvalóan hatalmas pillanat. De ha nem teljesítek, ha elmegyek, és minden idők legjobb pilótája seggbe rúg majd, mit ér mindez? Mert akkor egy év múlva valószínűleg kitesznek az ajtón.”



„Hatalmas lépés volt a létrán, de olyan ez, mint egy hegymászó élete, aki azt hiszi, hogy a csúcson van, és amikor felnéz, a csúcs még mérföldekre van tőle, és amikor odaér, van egy másik csúcs, valahogy így néztem rá.”



„Világbajnok akarok lenni, versenyeket akarok nyerni, és a szerződés aláírása nem garantált semmit” – tette hozzá.



Új csapattársa tehetsége még Lewis Hamiltonnak is feltűnt, aki úgy véli, Russell abszolút esélyes lehet arra, hogy világbajnokká váljon.



„Nem mondom, hogy nehéz volt (Russell csapattársának lenni). Kellemes volt, hihetetlenül jól dolgoztunk együtt” – mondta Hamilton az F1.com-nak.



„George szuperpozitív volt, pozitív hatással volt a munkakörnyezetre. Határozottan látom, hogy annyi potenciál van benne (hogy világbajnok legyen), és jó helyen van ehhez. Igazán azt gondolom, hogy akár itt vagyok, akár nem, minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy a jövőben elősegítse ezt a csapatot, és sikerre vigye őket, ezért úgy gondolom, hogy ez volt a megfelelő választás a csapat számára. Remélem, egy kicsit én is részese lehetek a fejlődésének” – tette hozzá.

