George Russell szerint az F1-nek tanulnia kell, és ki kell küszöbölni az olyan kis hiba réseket, mint amilyenbe Zhou Guanyu került Silverstone-ban.

Russell ebben a szezonban először végzett az első ötön kívül, miután az első kanyarban Zhouval ütközött, ami miatt kénytelen volt feladnia versenyt. A Mercedes pilótáját Pierre Gasly AlphaTaurija csípte el, majd nekiütközött Zhou Alfa Romeójának.

A baleset különösen csúnya volt, amikor Zhou fejjel lefelé csúszott az aszfalton és a kavicson, majd átfordult a gumiabroncs korlátján nekiütközve a kerítésnek, onnan pedig egy szűk résbe szorult. Az autó beszorult helyzete azt jelentette, hogy a biztonsági őröknek sok időbe telt, míg kiszabadították Zhou-t, a verseny majdnem egy órát csúszott a piros zászló miatt.

Russell, aki a baleset után azonnal megállította az autóját és odarohant, hogy megnézze szüksége van-e Zhou-nak a segítségére, azt mondta, hogy a F1-nek le kell vonnia a következtetéseket a balesetből, és meg kell szüntetni az ilyen hézagokat a pályákon a pilóták biztonsága érdekében.

„Először is örülök, hogy Zhou jól van. Hihetetlenül ijesztő incidens volt, nem csak neki, hanem mindenki számára a tömegben, amit soha nem jó látni. Szörnyű volt, abban a helyzetben ott ragadt, és nem tehetett volna semmit. Gondolkodnunk kell, hogy tudjuk elkerülni azt, hogy egy autó beszoruljon egy ilyen kis résbe - a sorompók és a fémkerítés közé ragadt, nem volt hova mennie. Ebből tanulnunk kell” - mondta Russell a The Race szerint.

First of all, the most important thing is that Zhou is ok. That was a scary incident and all credit to the marshals and medical team for their quick response.



Obviously gutted to end the race this way and I'm sorry for the team and the fans. Cheering LH on from the garage.