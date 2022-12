George Russell meg van győződve róla, hogy egy megfelelő autóval bárkit legyőzhet.



A 24 éves pilóta a 2022-es szezonban sokakat lenyűgözött azzal, hogy előrébb végzett, mint csapattársa, a hétszeres világbajnok, Lewis Hamiltont. A versenyző nemrég elárulta, nem lepődött meg ezen, mivel ő mindig is hitt magában.



„Soha nem kételkedtem magamban” – mondta a The Race szerint.



„Mindig hittem magamban. De ha azt gondoltam volna, hogy az esetek 95%-ában legyőzöm Lewis Hamiltont, akkor csalódottan távoztam volna. Megtanultam, mit kell tennem, amikor rendkívül gyors.”



"Továbbra is magamra kell koncentrálnom, mert továbbra is az a meggyőződésem, hogy ha jó autó van alattam, megfelelőek a beállítások és a gumik, és úgy dolgozom, ahogy szeretném, akkor sikerülni fog.”



„Megverhetem őt és a rajtrács bármelyik másik tagját is. Ez az, amiben hinnem kell.”



Russell még ezzel a hittel is érezte, hogy nyomás nehezedett rá azokon a versenyeken, amelyeken Hamilton előtte ért célba, de kijelentette, hogy szerinte ezeket a versenyeket finom különbségek döntötték el.



„Ugyanúgy nézem ezeket a versenyeket, és úgy gondolom, hogy ha a dolgok egy kicsit másképp alakulnak, előrébb végezhettem volna” – mondta Russell, majd hozzátette szüksége volt ezekre az apró pofonokhoz ahhoz, hogy még erősebbé váljon.



„Az év elején úgy tűnt, hogy minden az én kedvemre alakul, aztán az a középső szakasz, amikor a dolgok inkább az ő irányába mutattak. A helyzet egy kicsit kiegyensúlyozódott.”



„De visszatekintek azokra az időkre, és szükségem volt rájuk, hogy többet tudjak meg magamról, és lássam, hogyan tudok tovább fejlődni. Éppen ezért örülök, hogy Lewis a csapattársam, mert úgy érzem, nagyon jó szinten vagyok, de ő arra késztet, hogy még jobb legyek.”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor