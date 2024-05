George Russell úgy látja, hogy Kimi Antonelli esetleges csatlakozása „nagyszerű lehetőség a Mercedes számára, hogy 2025-ben a jövőre építkezzen”.

Az, hogy ki lesz Russell csapattársa a 2025-ös F1-es szezonban, még mindig nem világos, miután Lewis Hamilton sokkoló döntése után a Ferrarihoz szerződött.

Antonelli, aki a Mercedes junior pilótája, jelenleg az F2-ben versenyez, és vélhetően a Mercedes szűkített listájának az élén áll.

A Mercedes csapatfőnöke Toto Wolff nyilvánosan kacérkodott Max Verstappen szerződtetésének gondolatával, különösen az új motorszabályokat, valamint a Red Bull pályán kívüli zűrzavarát szem előtt tartva.

Azonban egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Verstappen legalább 2025-ig a Red Bullnál marad, ezzel megnyitva az utat Antonelli előtt az ülés megszerzéséhez.

Antonelli már megkapta Hamilton "áldását", a hétszeres világbajnok Imolában kijelentette, hogy Wolff helyében ő is a 17 éves versenyzőt választaná.

A Monacói Nagydíj előtt Russell a médiának nyilatkozva elmondta a véleményét arról, hogy jövőre esetleg Antonellivel alkothatna egy csapatot.

„Szerintem Kimi fantasztikus versenyző" - mondta Russell. „Nyilvánvaló, hogy idén a Formula 2-ben versenyez, de kétségtelenül F1-es pilóta lesz belőle a jövőben. Ő is egy junior versenyzőtársam, aki ugyanúgy végigjárta a ranglétrát, mint én a csapatnál. Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség a Mercedes számára, hogy a jövőre építkezzen, de ahogy korábban is mondtam, bárkit szívesen látok csapattársként. Úgy érzem, hogy most is elég jó csapattársam van. Bárkit szívesen fogadok" - jelentette ki a brit versenyző, aki idén egyelőre a távozó félben lévő Hamilton fölé nőtt csapaton belül.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365