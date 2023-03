Annak ellenére, hogy a riportok szerint sikerült megoldást találni a Mercedesnél a 2022-es szezont tönkretevő problémára, a csapat visszafogottan teljesített a teszteken, így azt várják, hogy kicsit hátrébbról indítják a 2023-as szezont.



Russell már korábban is arról beszélt, hogy „felesleges izmozás” lenne arról beszélni, hogy a Mercedes nyerhet Bahreinben, most pedig ismét ezt a véleményét támasztotta alá.

„Azt hiszem, nem ez volt a legkönnyebb három nap nekünk, de úgy gondolom, tanulságosak voltak a tesztek.”



„Úgy érzem, kijelenthetjük, hogy a Red Bull egy másik ligában játszik jelenleg, viszont a második helyért nagy harc lesz az istállók közt.”



„Valószínűleg a Ferrari és az Aston Martin küzd majd az ezüstért.”

Nyilatkozatával Russell is bejelentkezett azok táborába, akik sokat várnak idén az Aston Martintól, akik a tavalyi gyengébb teljesítmény után idén nagyot szeretnének előre lépni, immáron Fernando Alonso tapasztalatával a fedélzeten.

