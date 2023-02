George Russell, a Mercedes pilótája nem volt feltétlenül optimista, amikor a Mercedes bahrein-i esélyeiről kérdezték.



A teszteken egyértelmű fölényben volt a Red Bull, és habár a Mercedes is stabil teljesítményt nyújtott, a brit pilóta még nem érzi, hogy ott lennének a tűz közelében.

„Racionálisan kell gondolkodni. Hiszünk benne, hogy versenyképesek leszünk, szeretnénk egy olyan autót, amelyik esélyes a harcokban.”

„Hogy Bahreinben esélyesek vagyunk-e? Elég húzós lesz…” – mondta nevetve a brit.

„A Red Bull nagyon erősnek és stabilnak tűnik, és persze Max is nagyon jól teljesít. Reálisan úgy gondolom, hogy a következő hétvégére lehetünk ott.”

„Nincs ok azonban az aggodalomra. Mindig látjuk, milyen ereje van a Mercedesnek és milyen ütemben vagyunk képesek fejlődni, szóval igen, a hit az határozottan megvan!” – nyugtatta meg az újságírókat Russell.

