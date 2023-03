Nico Rosberg élesen kritizálta Max Verstappent a Szaúdi Nagydíj után tett nyilatkozata miatt.



Verstappen számára remekül kezdődött a Szaúdi Nagydíj, hiszen mind a három szabadedzést megnyerte. Öröme azonban nem tartott sokáig, mivel az időmérő edzésen meghibásodott az autója. Bár a holland a 15. helyről rajtolt, gyorsan ledolgozta a hátrányát és a futam utolsó köreiben már sorra döntötte meg a leggyorsabb kör rekordját. Verstappen végül másodikként ért be a célba csapattársa, Sergio Pérez mögött, a futam után mégis elégedetlenül nyilatkozott.



„Személy szerint nem vagyok boldog. Nem azért vagyok itt, hogy második legyek, különösen azért nem, mert nagyon keményen dolgoztam a gyárban azért, hogy jó állapotban jöjjek ide és ügyeltem rá, hogy minden rendben legyen” – mondta.



"Amikor az ember a bajnoki címért küzd, és úgy tűnik, hogy az autója a két legjobb közt van, akkor tudnia kell, hogy az megbízható-e. Keményebben kell dolgoznunk, jó lenne egy sokkal tisztább hétvége” – tette hozzá.

Az egykori világbajnok, Nico Rosberg azonban nem volt lenyűgözve a holland nyilatkozatától, és úgy gondolja, a pilóta kegyesebb is lehetne a csapatával.



„Nem hiszem, hogy a szezon ilyen korai szakaszában ez a jó hozzáállás. A csapat keményen dolgozott és zseniális munkát végzett. Azt hiszem kegyesebb is lehetett volna” – fejtette ki a német, majd arra is kitért, tudomása szerint a kétszeres világbajnok kihagyta a csapat egyik megbeszélését.



„Nem jó látni. Azt mondták nekünk, hogy kihagyta a (szombati) csapattalálkozót."

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor