Hamilton egykori csapattársa, Nico Rosberg tudja mit érez a brit.



A 2016-os világbajnok, aki jelenleg a Sky Sports F1-es szakértője, visszagondolt az idei szezon utolsó futamára és elmesélte, hogyan élte meg nézőként a történteket.



„Szívszorító volt számára, mert az utolsó négy körig szinte biztos volt, hogy ő lesz a világbajnok” – mondta Rosberg.



"Aztán ezzel az eljárásmódváltással, vagy akárhogy is nevezzük, hirtelen elvesztette a világbajnokságot. Szóval nehéz volt, rendkívül kemény.”



"De természetesen számítok rá, hogy jövőre újra a ott lesz a rajtrácson, és harcolni fog azért, hogy visszaszerezze azt a vb-címet, amelyet bizonyos értelemben elvettek tőle” – tette hozzá.



A német arra is kitért, elképzelhetőnek tartja-e, hogy 2022-ben is Max Verstappen és Lewis Hamilton közt dől majd el a világbajnoki cím sorsa.



"Remélem, hogy Lewis és Max jövőre is nekivágnak. Annyira elképesztő volt az a két srác. Hihetetlen látni a képességeiket, és nézni, ahogyan teljesítenek. Olyanok, mintha a saját bolygójukon élnének, jóval felülmúlnak mindenki mást.”



"Szóval, remélem, jövőre is láthatjuk majd őket. De jövőre teljesen új szabályozások vannak, így egy másik csapat is szerepelhet majd az élen. Úgy gondolom, hogy jövőre egy újabb nagyszerű szezon elé nézünk” – zárta szavait.

Forrás: marca.com

Borítókép: Clive Mason/Getty Images