Nico Rosberg szerint a 2016-os év jelentette a fordulatot a Hamiltonnal való kapcsolatában.



A német pilóta hét évet töltött a Mercedesnél, ahol a negyedik szezonjában csatlakozott hozzá Lewis Hamilton. A két versenyző kezdetben baráti viszonyt ápolt egymással, ám az évek során a páros többször is szembekerült egymással, mely kapcsolatuk megromlásához vezetett. A csúcspontot a 2016-os szezon jelentette, amikor mindketten a világbajnoki címért küzdöttek. Az összetett győzelemnek végül Rosberg örülhetett, aki nem sokkal ezt követően vissza is vonult. A német nemrég visszaemlékezett azokra az időkre, amikor a ma már hétszeres világbajnok brittel versenyzett, és elismerte barátságuk megromlásában több tényező is szerepet játszott.



„Ez (a barátság megromlása) akkor történt, amikor a vb-cmért harcoltunk, nem korábban" - mondta Rosberg az Eurosportnak.



„De ez mindig így van. Ha minden versenyen a sikerért és a címekért küzdesz, az már nem megy. Egyik versenyről a másikra épült fel. Ha magad akarod eldönteni a világbajnokságot, nem játszhatsz szeretet, béke és harmónia játékot.”



"Feszegetni kell a határokat, és be kell mennünk a szürke területekre a győzelemért, különösen, ha két pilóta ilyen magas szinten van. Aztán ez gyakran nyomasztóvá válik.”



„Semmit sem bánok meg a Lewis-szal vívott csatából. Szenzációs idő volt és hatalmas küzdelem. Nagyon büszke vagyok rá” – fejtette ki.



A két pilóta közti harc óta sok idő telt el és Rosberg szerint mára már megbékéltek egymással.



„Időközben visszatértünk a semleges viszonyhoz, ami rendben van” – mondta.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images