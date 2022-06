Carlos Sainz egyszerűen nem világbajnoki alapanyag, nincs meg benne az a plusz, hogy Forma-1-es világbajnok legyen, legalábbis jelenleg – állítja Nico Rosberg.

Sainz nagyon közel volt a Forma-1-es futamgyőzelemhez Kanadában, de Max Verstappen örülhetett végül a végén. Második helyezése azt jelentette, hogy felállt a harmadik helyre a legtöbb F1-es dobogós futamgyőzelem nélküli pilóták listáján, és hetedik helyen áll a legtöbb első hely nélkül rajthoz álló versenyzők listáján.

