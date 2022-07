A Forma-1 mókamesterének ezúttal sem kellett a szomszédba mennie egy kis tréfáért.

A McLaren pilótái egy mókás játékkal szórakoztatták magukat és a bokszutcába kilátogatókat, ám ekkor Daniel Ricciardo váratlan húzásra szánta el magát. A két versenyző kenguru labdán ülve tartott rögtönzött versenyt. Az összecsapást Ricciardo vezette, amikor Norris úgy döntött, futásra váltva próbálja meg beérni csapattársát, ám Ricciardo nem hagyta annyiban a dolgot és hirtelen felpattanva a labdával lépett támadásra.

Az ausztrál hatalmas lendülettel csapta a labdával arcba társát, aki meglepődve torpant meg. Ricciardo érezte, hogy kicsit erős volt a tréfa és rögtön Norris után futott, hogy konstatálja jól van-e. Ekkor mindkét pilóta nevetésben tört ki.

Az esetről készült videóhoz a McLarennél csak annyit írtak, néha nincsenek szavak.



Daniel Ricciardo smashing Lando Norris in the face with a Space Hopper on Sky Sports F1 show



These two are hilarious!#BritishGP @McLarenF1 pic.twitter.com/WbEKiKEuOz