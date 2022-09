A mai napig nincs ülése Daniel Ricciardónak, akit a McLaren Piastrira váltott a 2023-as idénnyel kezdődően.

Az ausztrálnak így nehéz a dolga, ugyanis már nincs sok alternatíva, ahová beülhetne jövőre. Az egyik, akikkel a legtöbbet boronálják össze, az Alpine csapata. Ezen kívül a Williams és a Haas, ahol talán ürül még versenyülés.

Paul Di Resta, a Force India korábbi F1-es versenyzője a Sky-nak elárulta, hatalmas rizikót lát abban, hogy Ricciardót bármely csapat foglalkoztassa, ugyanis nagy gondok vannak a tempójával és a megbízhatóságával idén.

„Ha azt nézzük, hogy jelenleg hol áll, óriási kockázatot jelent!”



„Néhány futammal ezelőtt még én is azt mondtam volna, hogy lehetőséget kell kapnia 2023-ra.”

Resta szerint ennek fényében Pierre Gasly szerződtetése mindkét fél számára jobb döntés lenne.

„Úgy gondolom, hogy az Alpine céljait nézve Pierre Gasly lenne a legjobb választás nekik.”

Will Daniel Ricciardo find a seat for 2023?



Nico Rosberg and Paul Di Resta discuss the future of Ricciardo in F1