Ralf Schumacher szerint Charles Leclerc számára kedvez majd Frederic Vasseur érkezése.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 2022-es szezon után Mattia Binotto beadta lemondását, a Ferrari pedig elfogadta a csapatfőnök döntését. A szakember hivatalosan december 31-ig még a csapatot erősíti, ám az istálló már kinevezte utódját, Frederic Vasseur személyében.

Az egykori versenyzőből lett szakértő, Ralf Schumacher szerint Vasseur temperamentuma jól illeszkedik majd az olasz csapathoz.



„Nehéz lesz neki megszoknia az új kultúrát és elbírni a Ferrarira nehezedő nyomásnak, de erőskezű, anyagliga teljesen független és képes kemény döntéseket hozni. Széles a háta, anyagilag teljesen független és keményen dönt a döntéseinél” – mondta a német, majd azt is kifejtette szerinte Charles Leclercet is kedvezően érinti majd az új csapatfőnök érkezése.



„Binotto inkább az általa behozott Carlos Sainz rajongója volt, és Charles Leclerc szenvedett is ettől egy kicsit” – mondta, majd kitért a Vasseur és a Leclercet képviselő Nicholas Todt közötti pletykákra is.



„Mindketten partnerek voltak egykor a Forma-3-ban, de aztán elszakadtak egymástól. Érdekes lesz látni, hogyan fognak együtt dolgozni” – mondta.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor